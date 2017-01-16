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16:06 (мск), источник: НИА Самара

В регионе установлен новый праздничный день — День отца

16 января 2017 года Губернатор Самарской области Н. И. Меркушкин подписал закон об установлении в регионе нового праздничного дня — Дня отца.

Появление официальной праздничной даты призвано повысить роль отцовства наряду с материнством в обществе и укрепить ценность института семьи. Отмечать праздник самарцы будут ежегодно в первую субботу ноября. Так, в 2017 году День отца в губернии отметят 4 ноября, сообщает пресс-служба облправительства.

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