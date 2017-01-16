В регионе установлен новый праздничный день — День отца

Появление официальной праздничной даты призвано повысить роль отцовства наряду с материнством в обществе и укрепить ценность института семьи. Отмечать праздник самарцы будут ежегодно в первую субботу ноября. Так, в 2017 году День отца в губернии отметят 4 ноября, сообщает пресс-служба облправительства.