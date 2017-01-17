Психологи развенчали миф о нарциссизме любителей селфи
Новое исследование показало, что публикующие селфи люди не обязательно являются нарциссами. Оказалось, что они делятся на три категории: коммуникаторов, автобиографов и любителей саморекламы.
Новое исследование показало, что публикующие селфи люди не обязательно являются нарциссами. Оказалось, что они делятся на три категории: коммуникаторов, автобиографов и любителей саморекламы.
В исследовании участвовали 46 добровольцев (группа на 75% состояла из женщин), которых попросили принять или отвергнуть 50 заявлений в духе «я сделал и опубликовал селфи», «я опубликовал селфи, потому что хотел впечатлить людей своей привлекательностью», и «я публикую селфи, чтобы поделиться частичкой своей жизни с другими людьми».
Далее добровольцев попросили оценить по 11-балльной шкале, насколько эти заявления соотносятся с их личными убеждениями. Наконец, участникам задавали вопросы о заявлениях, которые им наиболее импонировали, передает Live Science.
Выяснилось, что ответы участников разделились на три категории. «Важно понимать, что не каждый, кто публикует селфи, самовлюбленный человек», — отметил соавтор исследования Стивен Холидэй из Университета Бригама Янга (США).
Коммуникаторы — это люди, которые публикуют селфи, чтобы начать общение.
Для них съемка автопортретов является информационным поводом: они сообщают подписчикам, где находятся или что делают в данный момент, провоцируя их на беседу.
Люди, занимающиеся саморекламой посредством селфи, публикует такие снимки, чтобы продемонстрировать свои успехи в жизни, имидже, деятельности.
В большинстве случаев им неинтересна обратная связь, их удовлетворяет количество лайков. К тому же они отделяют себя от других, демонстрируя свою исключительность.
Автобиографы при помощи селфи ведут «летопись» своей жизни: фиксируют воспоминания.
В отличие от представителей двух других категорий, они используют свои портреты, чтобы осознать свое место в мире и пройти таким образом путь к познанию себя.