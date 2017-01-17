Психологи развенчали миф о нарциссизме любителей селфи

В исследовании участвовали 46 добровольцев (группа на 75% состояла из женщин), которых попросили принять или отвергнуть 50 заявлений в духе «я сделал и опубликовал селфи», «я опубликовал селфи, потому что хотел впечатлить людей своей привлекательностью», и «я публикую селфи, чтобы поделиться частичкой своей жизни с другими людьми».

Далее добровольцев попросили оценить по 11-балльной шкале, насколько эти заявления соотносятся с их личными убеждениями. Наконец, участникам задавали вопросы о заявлениях, которые им наиболее импонировали, передает Live Science.

Выяснилось, что ответы участников разделились на три категории. «Важно понимать, что не каждый, кто публикует селфи, самовлюбленный человек», — отметил соавтор исследования Стивен Холидэй из Университета Бригама Янга (США).