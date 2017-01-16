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15:53 (мск), источник: ТАСС

Москвичи смогут увидеть астероид невооруженным глазом

Астероид Веста можно наблюдать с 17:00 мск до 07:00 мск при условии ясной погоды.

Источник: NASA

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Жители Москвы ночью 18 января смогут понаблюдать астероид Веста, который станет самым ярким в 2017 году, так как будет находиться в противостоянии с Солнцем. Об этом сообщили в Московском планетарии.

Фоторепортаж
Восход «кровавой суперлуны»Жители многих стран стали свидетелями уникального астрономического явления. В небе над землей они увидели «кровавую суперлуну».

«При условии ясной погоды его можно будет наблюдать невооруженным глазом», — уточнил представитель планетария.

Веста — второе самое массивное тело в главном Поясе астероидов между Марсом и Юпитером после астероида Паллада. Астероид Веста был открыт 29 марта 1807 года Генрихом Ольберсом и назван в честь древнеримской богини дома и домашнего очага Весты.

Это единственный астероид, который в ясную ночь виден невооруженным глазом с Земли благодаря яркости его поверхности, его размеру, который составляет 576 км в поперечнике, и тому, что он может приближаться к Земле на расстояние всего 177 млн км.

«18 января Веста будет находиться на расстоянии около 229 млн км от Земли. Весту можно наблюдать на широте Москвы всю ночь, с вечера и до утра, начиная с 17:00 мск до 07:00 мск в созвездии Рака. Блеск Весты в период противостояния достигнет 6,2 m (звездной величины), что даст возможность, при условии ясной безоблачной погоды, наблюдать астероид невооруженным глазом», — отметили в планетарии.

Противостоянием называется такое положение небесного тела, когда Земля находится между Солнцем и этим небесным телом. В противостоянии небесное тело пересекает небесный меридиан в полночь, располагается ближе всего к Земле и имеет максимальный блеск. Моменты противостояния являются наилучшими для наблюдения внешних планет (от Марса до Нептуна) и большинства астероидов, поскольку в это время планета или астероид находится на минимальном расстоянии до Земли и ее диск полностью освещен Солнцем.

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