Выпущена почтовая марка в честь уральского физика-ядерщика Евгения Забабахина

Выпущена почтовая марка, посвященная 100-летию со дня рождения советского физика-ядерщика, академика Евгения Забабахина — ученый в течение 25 лет занимал пост научного руководителя ядерного центра в Снежинске (ЗАТО, Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Почты России.

На почтовой марке изображен портрет Забабахина на фоне графика из его книги «Некоторые вопросы газодинамики взрыва». Марка размером 42×30 мм, номиналом 19 рублей, изданная тиражом 330 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России по всей стране.

Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно поставить в отделении Почты России 101000 на Мясницкой улице, 26 в Москве, а также в почтовом отделении 456770 на улице Свердлова, 11 в Снежинске. На штемпеле академик изображен в форме генерал-лейтенанта-инженера ВВС.

Кроме того, ограниченным тиражом выпущены конверты первого дня с фотографией Российского федерального ядерного центра РФЯЦ — ВНИИТФ имени академика Е. И. Забабахина. Конверты первого дня с маркой и оттиском штемпеля, совпадающими по сюжету, погашенные в день выхода марки, представляют особый интерес для филателистов.

На Южный Урал, где академик в течение 25 лет занимал пост научного руководителя ядерного центра в Снежинске, поступило 4,5 тыс. марок и 100 конвертов первого дня.

Добавим, что в Снежинске основные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею Евгения Забабахина, состоятся 17 января.