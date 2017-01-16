Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Специалисты рассказали о неожиданных признаках ума
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом»
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
Синди Кроуфорд опубликовала фото без макияжа
Кто вы из «битлов»? Тест по случаю всемирного дня The BeatlesКто вы: красавчик Пол, задира Джон, меланхолик Джордж или весельчак Ринго? Пройдите тест, чтобы узнать.
Встречаем старый Новый год с детьми
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
СМИ узнали, зачем Киев перебросил военных на границу с Крымом
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
12Юбилей Ренаты Литвиновой
18Инаугурации прошлого
16:10 (мск), источник: dostup1.ru

Выпущена почтовая марка в честь уральского физика-ядерщика Евгения Забабахина

Почтовая марка посвящена 100-летию со дня рождения академика.

Выпущена почтовая марка, посвященная 100-летию со дня рождения советского физика-ядерщика, академика Евгения Забабахина — ученый в течение 25 лет занимал пост научного руководителя ядерного центра в Снежинске (ЗАТО, Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Почты России.

На почтовой марке изображен портрет Забабахина на фоне графика из его книги «Некоторые вопросы газодинамики взрыва». Марка размером 42×30 мм, номиналом 19 рублей, изданная тиражом 330 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России по всей стране.

Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно поставить в отделении Почты России 101000 на Мясницкой улице, 26 в Москве, а также в почтовом отделении 456770 на улице Свердлова, 11 в Снежинске. На штемпеле академик изображен в форме генерал-лейтенанта-инженера ВВС.

Кроме того, ограниченным тиражом выпущены конверты первого дня с фотографией Российского федерального ядерного центра РФЯЦ — ВНИИТФ имени академика Е. И. Забабахина. Конверты первого дня с маркой и оттиском штемпеля, совпадающими по сюжету, погашенные в день выхода марки, представляют особый интерес для филателистов.

На Южный Урал, где академик в течение 25 лет занимал пост научного руководителя ядерного центра в Снежинске, поступило 4,5 тыс. марок и 100 конвертов первого дня.

Добавим, что в Снежинске основные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею Евгения Забабахина, состоятся 17 января.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Челябинской области мигрантам запретили водить автобусы и такси
Boeing 747 упал на поселок в Киргизии, погибли около 40 человек
Путин установил 27 марта Днем войск Росгвардии
Записи речевого самописца самолета Качиньского переданы Варшаве
Московская биржа возобновила торги
Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний
Российские ученые создали наночастицы-«гранаты», убивающие рак
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Москва останется без новых магазинов
Эксперты рассказали о скрытых скидках на жилье в Москве
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения» Певица подтвердила беременность.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь