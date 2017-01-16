Карантин в школах Магнитогорска продлен по 21 января включительно

Кроме того, закрыты все учреждения дополнительного образования. Исключения сделаны лишь учреждений, где дети занимаются на свежем воздухе.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» главный эпидемиолог управления здравоохранения администрации города Дмитрий Заложков, ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ стабилизируется. На сегодня эпидемиологический порог превышен на 40%, на прошлой неделе — на 50%.

В этом году эпидемия гриппа и ОРВИ началась раньше — в конце декабря, в предыдущие годы — первого февраля. Тяжелых случаев заболевания, в отличие от прошлого года, не зарегистрировано.

Как уже сообщало агентство, изначально общеобразовательные учреждения Магнитогорска приостановили занятия с 26 по 31 декабря в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Затем ученики ушли на каникулы. В первый рабочий день нового года, 9 января, городской штаб принял решение о продлении карантина для школьников по 16 января включительно.