Россиянам пообещали миллионные компенсации от авиакомпаний

По его словам, это произойдет после принятия Госдумой закона о присоединении России к Монреальской конвенции об унификации правил воздушных перевозок. Документ может быть одобрен депутатами в весеннюю сессию нижней палаты парламента, прогнозирует Аристов.

Увеличивается размер компенсации за те или иные последствия неправильной перевозки, будь то самые трагичные случаи с гибелью авиапассажиров, будь то утеря или недовоз багажа, или те или иные не вовремя совершенные авиарейсы

Аристов рассказал, что в законопроекте выплаты путешественникам и их родственникам привязываются к специальным правам заимствования (СПЗ). Это искусственное платежное средство, курс которого формируется на основе корзины четырех валют — доллара, евро, иены и фунта стерлингов.

Если упомянутый законопроект примут, то компенсации родственникам жертв авиакатастроф могут вырасти с зафиксированных сейчас в законодательстве 2 миллионов рублей до 100 тысяч СПЗ. На момент написания заметки курс СПЗ составил 80,31 рубля. Таким образом, семьи погибших авиапассажиров смогут рассчитывать на выплату более восьми миллионов рублей.

Законопроект о присоединении России к Монреальской конвенции был внесен в Думу правительством в ноябре 2016 года. Он также содержит пункт о повышении компенсаций за задержки рейсов до 380 тысяч рублей на пассажира.

Участниками действующей с 2003 года Монреальской конвенции в настоящее время являются 119 стран. Это соглашение унифицирует правила международных воздушных перевозок, защищает интересы пассажиров, предполагает внедрение электронного оформления авиагрузов и других норм.