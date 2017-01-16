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16:08 (мск), источник: АиФ Челябинск

Режим НМУ в Челябинске продлили до вечера 17 января

Ситуации присвоена II степень опасности.

Источник: Аргументы и факты

Режим неблагоприятных метеоусловий II степени опасности продлили в Челябинске ещё на сутки до вечера 17 января, сообщают в региональном ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков.

Вероятность образования смога сохраняется также в Магнитогорске, Сатке, Коркино, Троицке и Карабаше. В этих городах слабый ветер и ночная инверсия не позволят вредным примесям вовремя рассеиваться в воздухе. Жителей просят употреблять больше жидкости, при наличии заболеваний сердца и лёгких, а также аллергии принимать соответствующие препараты. В случае не прекращающегося кашля и першения в горле рекомендуется обратиться к врачу.

Напомним, челябинцы пожаловались на особенно густую дымку и едкий химический запах в воздухе 15 января. Передвижная экологическая лаборатория в это время провела несколько замеров содержания вредных веществ в атмосфере, но превышения допустимых концентраций специалисты не обнаружили.

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