Аэропорт «Симферополь» возобновил работу в штатном режиме

Утром в понедельник из-за плохой видимости в районе аэропорта «Симферополь» задерживались несколько рейсов. Командиры воздушных судов принимали решения о задержке вылетов до прояснения либо перенаправляли самолеты в другие воздушные гавани страны. Синоптики прогнозировали улучшение погодных условий днем.

«Аэропорт возобновил работу в штатном режиме. В целом прогноз погоды хороший, поэтому рассчитываем принять и отправить сегодня все воздушные суда без ограничений», — сообщил Лаптев.