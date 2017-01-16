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17:32 (мск), источник: РИА Крым

Аэропорт «Симферополь» возобновил работу в штатном режиме

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости (Крым). Международный аэропорт «Симферополь» возобновил прием и отправку рейсов в штатном режиме, сообщил РИА Новости (Крым) директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

Утром в понедельник из-за плохой видимости в районе аэропорта «Симферополь» задерживались несколько рейсов. Командиры воздушных судов принимали решения о задержке вылетов до прояснения либо перенаправляли самолеты в другие воздушные гавани страны. Синоптики прогнозировали улучшение погодных условий днем.

«Аэропорт возобновил работу в штатном режиме. В целом прогноз погоды хороший, поэтому рассчитываем принять и отправить сегодня все воздушные суда без ограничений», — сообщил Лаптев.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), помимо аэропорта сегодня утром из-за тумана временно останавливала работу Керченская паромная переправа.

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