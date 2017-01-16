В Казани простились с погибшей при крушении Ту-154 Ралиной Гильмановой

Церемония прощания прошла во дворе дома, где жила до отъезда в Москву Ралина Гильманова. Проводить ее в последний путь пришли министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, заместитель Военного комиссара РТ Рустэм Яхин, художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца РТ Айрат Хамитов, педагоги хореографического училища, сокурсники, родные, друзья.

Похоронили Ралину Гильманову на Юдинском кладбище.

Напомним, самолет Ту-154, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в море возле Сочи утром 25 декабря. Погибли 92 человека, в том числе артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Среди пассажиров злополучного рейса оказалась и наша землячка — 22-летняя артистка балета ансамбля Ралина Гильманова.