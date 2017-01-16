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17:34 (мск), источник: РИА Крым

Овсянников поручил решить кадровый вопрос с директором Севастопольского порта

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости (Крым). Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников потребовал от директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игоря Титова до конца января 2017 года решить вопрос с руководителем Севастопольского порта. Об этом он сказал на заседании правительства в четверг.

Источник: РИА "Новости"

«До конца января решить вопрос с директором порта — либо без приставки и.о., либо новый руководитель», — сказал глава региона.

Ранее Дмитрий Овсянников уже высказывал определенную неудовлетворенность работой порта. «Необходимо в 2017 году навести порядок с точки зрения прозрачности его (Севастопольского порта) работы, отсутствия злоупотреблений, которые там, возможно, есть — будем это делать», — говорил градоначальник на встрече с журналистами 28 декабря 2016 года.

Севастопольский порт с августа 2016 года возглавляет в качестве и.о. директора Александр Мартынов. Он был назначен после того, как бывший глава порта Юрий Семенов стал генеральным директором ГУП «Крымские морские порты».

На вопрос корреспондента РИА Новости (Крым), чем конкретно в правительстве не удовлетворены работой порта, директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов сказал, что с 2017 года планируется существенно нарастить объемы перевалки порта за счет поставки с материковой России инертных материалов (песка, щебня и т. д.) для строительства дорог. По планам, в 2017 году в рамках ФЦП должно начаться строительство севастопольского участка трассы «Таврида» и реконструкция дороги в Камышовую бухту.

«Понадобится инертных материалов порядка 3 млн тонн ежегодно. Мы будем стараться, чтобы максимальные объемы грузов пошли через порт», — сказал Титов, отметив, что руководителем порта должен быть человек, который справится с этой задачей.

«Буду встречаться с директором порта, обсуждать его видение работы в 2017 году. Затем будем принимать решение», — отметил чиновник.

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