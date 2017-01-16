Администрация помогла краснодарцам вернуть 1,5 миллиона за некачественные товары

Краснодар. 16 янв. — Новая Кубань. Больше всего нарушений было зафиксировано в сфере торговли.

С жалобами на некачественные товары обратились 375 краснодарцев. На второй позиции — предоставление бытовых услуг, их качество не устроило 130 человек. На ЖКХ пожаловались 111 раз.

В общей сложности за 2016 год о нарушении своих прав сообщили 800 краснодарцев.

В мэрии проанализировали работу управления по социальным вопросам в ходе аппаратного совещания.

Администрация города помогла гражданам возместить ущерб за некачественные товары и услуги в размере, превышающем 1,5 млн рублей.

В отделе по защите прав потребителей отметили, что в прошлом году в Краснодаре понизилось качество ремонта компьютерной техники, сотовых телефонов и мебели.

Недавно приступивший к исполнению обязанностей градоначальник Евгений Первышов поручил проанализировать соответствующие отрасли с целью минимизации обращений в текущем году:

— Каждое структурное подразделение администрации города должно проанализировать обращения и жалобы по своим отраслям и провести работу с подведомственными предприятиями, чтобы системно работать на уменьшение количества товаров и услуг низкого качества в Краснодаре.