В России начали проверять паспорта всех пассажиров авиарейсов Минск-Москва

В Пограничной службе ФСБ России объяснили это решение необходимостью обнаружить иностранцев, которые попытаются незаконно попасть в Россию. Ссылаются российские пограничники и на решение об отмене белорусских виз на пять дней для граждан 80 стран.

Однако нововведение заработает только с 12 февраля, да и на авиарейсы в соседнюю страну безвизовый режим не распространяется. Что говорят по этому поводу в ГПК Беларуси?

— Введение проверки документов на границе — внутреннее дело Российской Федерации. Вероятно, если бы белорусская сторона сочла, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности, они бы тоже были приняты, — отметил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. — Но сейчас процедура контроля на внутренних авиарейсах между Россией и Беларусью в Национальном аэропорту Минск остается прежней и на вылет, и на прилет. И вводить более жесткий контроль не планируется.

Антон Бычковский уточнил — никаких проблем с выявлением нелегалов, пытающихся попасть в Россию, в последнее время не возникало. Транзит и пребывание иностранцев — в компетенции не только ГПК, но и МВД. Белорусские ведомства всегда сотрудничали с российскими коллегами, система работала хорошо.

— То, что гости из-за рубежа будут попадать в Беларусь без виз, не означает, что их документы не проверят на границе. Контроль будет таким же тщательным, как и в консульствах — специалисты изучат паспортные данные всех иностранцев, сверятся с базой данных, которая постоянно обновляется, — подчеркнул представитель Госпогранкомитета. — Если какому-то гостю въезжать в Беларусь нежелательно, он не попадет в страну и после 12 февраля. Однако добропорядочным туристам и бизнесменам не придется тратить время и деньги на получение визы для коротких поездок.

Пока не ясно, станут ли проверки пассажиров из Минска в московских аэропортах постоянными. В Пограничной службе ФСБ России корреспонденту tut.by сказали, что этот вопрос будут решать Министерства иностранных дел двух стран.

Рейсы из Минска в Москву вылетают в среднем 15 раз в сутки. Их обеспечивают авиакомпании Белавиа, Аэрофлот, ЮТэйр. Самолеты приземляются в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском.