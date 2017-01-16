Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Красная волчанка не дает американке выходить из дома
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом»
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Новое видео внучки Пугачевой
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
«Впервые с таким столкнулись»: британский адмирал о флоте РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
СМИ узнали, зачем Киев перебросил военных на границу с Крымом
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
15Второй зимний Московский Велопарад
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1645-летие Константина Хабенского
18:52 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В России начали проверять паспорта всех пассажиров авиарейсов Минск-Москва

В российских аэропортах начали проверять паспорта пассажиров авиарейсов Минск-Москва. Государственный пограничный комитет Беларуси осведомлен об этом, но следовать примеру российских коллег не собирается.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В Пограничной службе ФСБ России объяснили это решение необходимостью обнаружить иностранцев, которые попытаются незаконно попасть в Россию. Ссылаются российские пограничники и на решение об отмене белорусских виз на пять дней для граждан 80 стран.

Однако нововведение заработает только с 12 февраля, да и на авиарейсы в соседнюю страну безвизовый режим не распространяется. Что говорят по этому поводу в ГПК Беларуси?

— Введение проверки документов на границе — внутреннее дело Российской Федерации. Вероятно, если бы белорусская сторона сочла, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности, они бы тоже были приняты, — отметил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. — Но сейчас процедура контроля на внутренних авиарейсах между Россией и Беларусью в Национальном аэропорту Минск остается прежней и на вылет, и на прилет. И вводить более жесткий контроль не планируется.

Антон Бычковский уточнил — никаких проблем с выявлением нелегалов, пытающихся попасть в Россию, в последнее время не возникало. Транзит и пребывание иностранцев — в компетенции не только ГПК, но и МВД. Белорусские ведомства всегда сотрудничали с российскими коллегами, система работала хорошо.

— То, что гости из-за рубежа будут попадать в Беларусь без виз, не означает, что их документы не проверят на границе. Контроль будет таким же тщательным, как и в консульствах — специалисты изучат паспортные данные всех иностранцев, сверятся с базой данных, которая постоянно обновляется, — подчеркнул представитель Госпогранкомитета. — Если какому-то гостю въезжать в Беларусь нежелательно, он не попадет в страну и после 12 февраля. Однако добропорядочным туристам и бизнесменам не придется тратить время и деньги на получение визы для коротких поездок.

Пока не ясно, станут ли проверки пассажиров из Минска в московских аэропортах постоянными. В Пограничной службе ФСБ России корреспонденту tut.by сказали, что этот вопрос будут решать Министерства иностранных дел двух стран.

Рейсы из Минска в Москву вылетают в среднем 15 раз в сутки. Их обеспечивают авиакомпании Белавиа, Аэрофлот, ЮТэйр. Самолеты приземляются в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ни себе ни людям
Специалисты МАК подключились к расследованию катастрофы Ту-154
Путин установил 27 марта Днем войск Росгвардии
Генсек СЕ обеспокоен законом о домашнем насилии в России
Минтруд раскрыл секреты «налога на тунеядцев»
Росреестр прекратил предоставление электронных услуг
Российские ученые создали наночастицы-«гранаты», убивающие рак
Предсказано появление первого в мире триллионера
Спорт
Лимит в Китае: 3 легионера. Зачем они швырялись миллионами Золотая лихорадка может закончиться раньше времени. Китайский футбол начинает экономить
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь