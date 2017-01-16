Над Омском пролетел неизвестный объект

Сегодня, 16 января, омич, пожелавший остаться анонимным, выложил в паблик «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте» видео с подписью «Над Омском красиво пролетел метеорит». По его словам, оно было снято сегодня вечером, около 18:50, у моста в сторону улицы Завертяева.

В ролике видно, как над городом пролетает светящийся объект, который затем исчезает в атмосфере. При этом объект очень похож на метеорит, который упал в Челябинске в 2013 году. Однако падение не сопровождалось никакими звуками. Возможно, в атмосфере сгорела одна из ступеней ракет, запускаемых с Байконура.