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18:52 (мск), источник: Om1.ru

Над Омском пролетел неизвестный объект

Святящийся объект был похож на метеорит и сгорел в атмосфере.

Сегодня, 16 января, омич, пожелавший остаться анонимным, выложил в паблик «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте» видео с подписью «Над Омском красиво пролетел метеорит». По его словам, оно было снято сегодня вечером, около 18:50, у моста в сторону улицы Завертяева.

В ролике видно, как над городом пролетает светящийся объект, который затем исчезает в атмосфере. При этом объект очень похож на метеорит, который упал в Челябинске в 2013 году. Однако падение не сопровождалось никакими звуками. Возможно, в атмосфере сгорела одна из ступеней ракет, запускаемых с Байконура.

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Над Омском пролетел неизвестный объект
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