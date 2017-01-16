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20:08 (мск), источник: Publika.md

Над Канадой выросли удивительные световые столбы

Глядя на сверкающие цветные лучи, будто спустившиеся с неба на белоснежные просторы Онтарио, невольно вспоминаются сцены из фантастических фильмов про инопланетян, пишет gismeteo.ru.

Источник: Publika.md

Однако световые столбы, запечатленные в предрассветные часы Тимми Джо Элзингом на камеру смартфона, — явление исключительно земное.

Житель северного Онтарио заметил феномен 6 января в 1:30 ночи по местному времени. «Когда я впервые увидел из своего окна рассекающие небо вертикальные полосы, то был уверен, что это северное сияние, — сообщил Элзинг в электронном письме журналу Live Science. — Мне удалось сделать несколько кадров благодаря тому, что огни были очень яркими и выразительными и я немного увлекаюсь фотографией».

«Я открыл окно, чтобы обеспечить беспрепятственный обзор, и использовал подручные предметы в качестве штатива. Потом я выбежал на улицу, чтобы сделать еще несколько снимков, и даже сел за руль, но оказалось, что лучше всего они были видны из моей части города. Через 45 минут огни уже потускнели, став почти невидимыми».

Как же возникает это явление? Низкая температура и небольшое количество влаги являются благоприятной средой для образования взвешенных в атмосфере шестигранных столбовидных ледяных кристаллов. Когда кристаллы отражают огни от автомобилей и других благ цивилизации, результатом могут быть удивительные колонны света под названием «световые столбы».

«Как и все гало, они представляют собой собранные световые лучи от всех миллионов кристаллов, одновременно отражающих свет в сторону ваших глаз или камеры», — сказал Лэс Коули, физик и эксперт по атмосферной оптике.

Световые столбы могут выглядеть настолько фантастически, что люди часто ошибочно принимают их за НЛО. По данным EarthSky, много подобных сообщений вызывали световые столбы над Ниагарским водопадом, где туман от падающей воды взаимодействует с обращенной к небу городской подсветкой.

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