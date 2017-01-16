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21:42 (мск), источник: Kazinform

Бомж с улиц Алматы назвал себя известным советским спортсменом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — 55-летний Максим Цыганков уверяет, что в далеком 81-м участвовал в мировом первенстве по спортивной гимнастике.

И якобы выступал в составе сборной Советского Союза. Но вот уже пять лет мужчина скитается по алматинским подворотням в поисках пропитания и мечтает о карьере тренера. Квартиру, которую ему подарили за спортивные достижения, забрала сестра, передает КТК.

Место обитания бомжа-чемпиона — центр Алматы. Максим Цыганков говорит, что облюбовал этот район не просто так. Его детство и юность прошли в этих дворах. Два раза в день тренировки, постоянные сборы и соревнования. Сейчас он говорит, что скучает по спорту. Тогда, в советское время, казалось, что слава будет вечной.

Максим Цыганков уверяет: «Я двукратный чемпион СССР, в советское время еще, много турниров выиграл международных, на чемпионате мира участвовал в 81».

— В Москве, да?

— Пять лет в сборной СССР был, все хорошо было… Посмотрев видео советских тренировок, он чуть не заплакал. Сразу узнал чемпионку Марию Филатову. Рассказал про тех, с кем был в сборной по спортивной гимнастике. Помнит и Александра Дитятина, и Эдуарда Азаряна, и Александра Ткачева.

— Узнаете, да?

— Конечно, мы с ней вместе тренировались. Самая маленькая была, метр 35.

Уже после побед работал в цирке акробатом и воздушным гимнастом. Но со спортом пришлось расстаться 17 лет назад. Тогда в страшной аварии у чемпиона погибла мать. В жизни началась черная полоса, которая продолжается долгие годы. Сюда, где жил раньше, приходит часто. Долго стоит и смотрит на пятый этаж. Там была его квартира. Максим Цыганков:

— В Болгарии я выиграл «Динамиаду», выполнил мастера спорта международного класса, мне 17 лет было, и мне дали эту квартиру. В подарок.

— Вы в ней жили сколько лет?

— С 1979 по 2004-й.

Потом младшая сестра попросила ее прописать. Максим в те годы стал выпивать. О том, что его квартира уже продана, узнал от соседей. Максим Цыганков:

— Я не стал, мне говорили, чтобы в суд шел. Выиграл бы стопроцентно. Я не стал. Я не смог с родной сестрой судиться. Выпивал, когда на улице остался, было и такое. А куда денешься, тут никак не получится. Холодно, да и забываешься, мысли уходят в сторону.

После откровений мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике признался, что ему стыдно. Жить вот так. Ведь он мечтает о тепле и уюте, о вкусных пирогах и тренировках. Попросил отвезти его в бомжатник. Со сломанным пальцем и истощенному от голода на улице все-таки тяжело. Но, как выяснилось, герой здесь уже был.

Ляззат Закирбаева, зам. директора центра социальной адаптации г. Алматы:

— Мы сейчас посмотрим, примем его. Пил, видите, на него есть рапорт полицейских ДВД. На дворе зима, мы его не можем на улице оставить. Раз вы привезли, мы его посмотрим, не вшивый ли. Обработаем. Где сможем — поможем!

Сейчас Максим Цыганков просит помощи. И обещает, что не подведет. Главное — восстановить документы и найти где жить. А там, может, и наладится, надеется бывший чемпион.

— Я не подведу вас, спасибо большое!

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