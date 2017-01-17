В Китае из-под воды показалась древняя статуя Будды
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. На востоке Китая
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. На востоке Китая
Уровень воды в водоеме понизился более чем на 10 метров
Первыми реликвию обнаружили местные жители, сейчас находку изучают археологи. Они предполагают, что статуя была создана в эпоху династии Мин (1368−1644), ее возраст превышает 350 лет.
По мнению ученых, на дне водохранилища, у ног Будды, находится древний храм. Исследователи намерены изучить его с помощью подводного оборудования.