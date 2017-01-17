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04:59 (мск), источник: РИА Новости

В Китае из-под воды показалась древняя статуя Будды

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. На востоке Китая из-за падения уровня воды в водохранилище была обнаружена древняя статуя Будды. Кадры находки опубликовал официальный канал агентства Синьхуа на YouTube.

Уровень воды в водоеме понизился более чем на 10 метров из-за ремонта ворот шлюза. В результате на поверхности оказалась голова статуи Будды, высеченной в скале.

Первыми реликвию обнаружили местные жители, сейчас находку изучают археологи. Они предполагают, что статуя была создана в эпоху династии Мин (1368−1644), ее возраст превышает 350 лет.

По мнению ученых, на дне водохранилища, у ног Будды, находится древний храм. Исследователи намерены изучить его с помощью подводного оборудования.

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