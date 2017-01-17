Мэрия проигрывает войну за платные парковки во Владивостоке

Так, по инициативе прокуратуры суд признал незаконными муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие создание платных парковок в краевом центре.

Ранее ИА Дейта сообщало о результатах проверки прокуратурой муниципальных актов, которыми регламентированы создание платных парковок, привлечение операторов, а также заключение концессионного соглашения о создании и эксплуатации единого технологического комплекса элементов обустройства автодорог общего пользования местного значения Владивостокского городского округа.

В силу ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» к полномочиям мэрии относятся установление порядка создания и использования парковок на автодорогах общего пользования местного значения, в том числе на платной основе.

Администрация Владивостока приняла постановление от 20.01.2016 № 75, которым утвердила Порядок создания и использования парковок.

Однако Верховный суд в июле 2015 года по заявлению прокуратуры возложил на администрацию города обязанность разработать и утвердить проект и схемы организации дорожного движения в отношении дорог местного значения, указанных в перечне от 21.02.2011 № 155, а также в перечне проездов, утвержденном постановлением администрации от 12.12.2012 № 4335.

Между тем, на момент проверки решение суда не исполнено, проект и схемы организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения отсутствовали. Поэтому создание платных парковок фактически невозможно.

Учитывая это, прокурор города обратился в суд с административным иском о признании постановления администрации Владивостока незаконным.

Суд согласился с позицией прокуратуры, признав, что применение Порядка при отсутствии схемы организации дорожного движения в отношении дорог является предпосылкой для нарушений Правил дорожного движения.

Кроме этого, ранее (23 декабря 2016 г.) Ленинским судом были удовлетворены требования прокурора и по признанию незаконным постановления администрации Владивостока «О заключении концессионного соглашения». Тогда суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для постановления и невозможности его реализации в отсутствие проекта и схем организации дорожного движения на территории города.

Судебные акты по оспариванию нормативных правовых актов в законную силу не вступили.