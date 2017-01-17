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04:01 (мск), источник: АиФ Иркутск

Небольшой снег пройдет в Иркутске 17 января

На улицах будет снежно.

Осадки прогнозируют в Иркутске 17 января.

По сообщению Гидрометцентра, сегодня в областном центре пройдет небольшой снег. Ожидается западный и северо-западный ветер до 4−9 м/с. Днем столбик термометра опустится до -15, -17 градусов.

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