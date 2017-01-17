Древнее поселение на Земле леопарда открывает тайны

Средневековое городище стало первым обнаруженным в Приморье древним корейским памятником периода XIV—XIX вв. еков, в очередной раз доказав уникальность территории нацпарка — не только природную, но и историко-культурную, сообщает ИА «Дейта».

Археологические раскопки в Хасанском районе Приморья в последние несколько десятилетий велись достаточно активно. Только в границах национального парка «Земля леопарда» и на прилегающих территориях уже найдено 12 памятников истории разных периодов, начиная с эпохи каменного века (палеолита) и заканчивая ХХ веком. Обследование городища Шуйлюфэн, первые сведения о существовании которого датируются 1864 годом, проводилось Приморской археологической экспедицией Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН с целью уточнения его датировки, описания, сбора материалов и проведения других изысканий.

Крепость Шуйлюфэн (в переводе с китайского — «Пик водного потока») расположена в южной части «Земли леопарда», в 14 километрах к северу от поселка Хасан, прямо на линии росийско-китайской границы, разделяющей сооружение пополам. Площадь городища — 3,5 га, а ровные очертания старых крепостных стен длиною 727,5 метров хорошо видны даже на снимках со спутника. По мнению специалистов, основание древней горной крепости датировано XV веком, то есть периодом государства Великий Чосон (название Кореи с 1392 до 1897 год). Это значит, что Шуйлюфэн — первый обнаруженный в Приморье памятник этого периода.

Хотя сегодня одна половина городища расположена на территории Китая, а вторая — России, строили его около 600 лет назад корейцы для обороны захваченной ими территории от набегов чжурчжэней. Строители крепости создали хорошо продуманную оборонительную систему с искусственными рвами и валами, которые нечасто встречаются в средневековых памятниках Приморья. Высота возведенных из плоских камней стен в некоторых местах достигает трех метров. Северная сторона укрепления защищена высоким горным массивом, а с восточной открывается обзор на всю долину, что всегда имело важное стратегическое значение.

По предположению ученых, крепость существовала довольно долгое время, и именно она связана с именем национального корейского героя Ли Сунсина, проходившего в этих местах военную службу. В жизнеописании флотоводца говорится, что в 1587 году он был направлен на заставу в 24 километрах от устья реки Туманной, в «один из самых отдаленных и сложных гарнизонов в районе постоянных набегов кочевников». Сам Ли Сунсин, который в современной Корее почитается как «священный герой» и «герой спасения отечества», знаменит своими победами над морским флотом Японии и тем, что сконструировал первые в мире броненосцы-кобуксоны — корабли-черепахи.

«Именно средневековых памятников в Хасанском районе немного, поэтому работа с таким городищем для нас — открытие, которое добавляет в историю Приморского края новую страницу, — подчеркнула Надежда Артемьева, заведующая отделом средневековой археологии ИИАЭ ДВО РАН, участник экспедиции. — Мы надеемся, что в дальнейшем исследовании городища проявится “археология без границ”: необычное расположение исторического памятника позволяет нам проводить совместные исследования с китайскими археологами, что может принести новые открытия».

«В национальном парке немало археологических объектов самых разных эпох, поэтому мы ведем разработку туристических маршрутов, посвященных не только флоре и фауне Приморья, но и древней истории этих мест, — отметила Валентина Пичугина, начальник отдела экологического просвещения ФГБУ “Земля леопарда”. — Так, создание экотропы с элементами восточной культуры планируется в районе пещеры “Богатая Фанза”, расположенной неподалеку от одноименного древнего корейского поселения. Развитие познавательного туризма — одна из наших основных задач, и рассказы о таких интересных памятниках помогут нам донести до жителей и гостей Приморья информацию об истории этих мест и людей, которые во все времена соседствовали с ныне редчайшей крупной кошкой — дальневосточным леопардом».

Фото: ФГБУ «Земля леопарда».