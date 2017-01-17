Древнее поселение на Земле леопарда открывает тайны

Средневековое городище стало первым обнаруженным в Приморье древним корейским памятником периода
Археологические раскопки в Хасанском районе Приморья в последние несколько десятилетий велись достаточно активно. Только в границах национального парка «Земля леопарда» и на прилегающих территориях уже найдено 12 памятников истории разных периодов, начиная с эпохи каменного века (палеолита) и заканчивая ХХ веком. Обследование городища Шуйлюфэн, первые сведения о существовании которого датируются 1864 годом, проводилось Приморской археологической экспедицией Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН с целью уточнения его датировки, описания, сбора материалов и проведения других изысканий.
Крепость Шуйлюфэн (в переводе с китайского — «Пик водного потока») расположена в южной части «Земли леопарда», в 14 километрах к северу от поселка Хасан, прямо на линии
Хотя сегодня одна половина городища расположена на территории Китая, а вторая — России, строили его около 600 лет назад корейцы для обороны захваченной ими территории от набегов чжурчжэней. Строители крепости создали хорошо продуманную оборонительную систему с искусственными рвами и валами, которые нечасто встречаются в средневековых памятниках Приморья. Высота возведенных из плоских камней стен в некоторых местах достигает трех метров. Северная сторона укрепления защищена высоким горным массивом, а с восточной открывается обзор на всю долину, что всегда имело важное стратегическое значение.
По предположению ученых, крепость существовала довольно долгое время, и именно она связана с именем национального корейского героя Ли Сунсина, проходившего в этих местах военную службу. В жизнеописании флотоводца говорится, что в 1587 году он был направлен на заставу в 24 километрах от устья реки Туманной, в «один из самых отдаленных и сложных гарнизонов в районе постоянных набегов кочевников». Сам Ли Сунсин, который в современной Корее почитается как «священный герой» и «герой спасения отечества», знаменит своими победами над морским флотом Японии и тем, что сконструировал первые в мире
«Именно средневековых памятников в Хасанском районе немного, поэтому работа с таким городищем для нас — открытие, которое добавляет в историю Приморского края новую страницу, — подчеркнула Надежда Артемьева, заведующая отделом средневековой археологии ИИАЭ ДВО РАН, участник экспедиции. — Мы надеемся, что в дальнейшем исследовании городища проявится “археология без границ”: необычное расположение исторического памятника позволяет нам проводить совместные исследования с китайскими археологами, что может принести новые открытия».
«В национальном парке немало археологических объектов самых разных эпох, поэтому мы ведем разработку туристических маршрутов, посвященных не только флоре и фауне Приморья, но и древней истории этих мест, — отметила Валентина Пичугина, начальник отдела экологического просвещения ФГБУ “Земля леопарда”. — Так, создание экотропы с элементами восточной культуры планируется в районе пещеры “Богатая Фанза”, расположенной неподалеку от одноименного древнего корейского поселения. Развитие познавательного туризма — одна из наших основных задач, и рассказы о таких интересных памятниках помогут нам донести до жителей и гостей Приморья информацию об истории этих мест и людей, которые во все времена соседствовали с ныне редчайшей крупной кошкой — дальневосточным леопардом».
Фото: ФГБУ «Земля леопарда».