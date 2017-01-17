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07:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Киевляне жалуются на дым и запах гари в разных районах столицы

Киевляне в соцсетях сообщают о дыме и неприятном запахе на левом берегу, в центре, Голосеевском районе, Борщаговке, Нивках, Оболони, в районе Севастопольской площади (Соломенский район) и даже за городом.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Жители Киева в социальных сетях сообщают о стойком запахе гари сразу в нескольких районах столицы.

Неприятный запах ощущается как в центре, так и на окраинах города.

«Народ что горит в центре Киева? На Дворце Спорта запах гари… UPD: люди пишут что в разных частях города так-же. Палят львовский мусор где-то под Киевом?)))» — предположил пользователь Facebook Роман Петушков.

Киевляне в соцсетях подтверждают наличие дыма и неприятного запаха на левом берегу, в центре, Голосеевском районе, Борщаговке, Нивках, Оболони, в районе Севастопольской площади (Соломенский район) и даже за городом — у Вишневого, Василькова и Глевахи.

При этом пользователи соцсетей основном отвергают мысль, что причиной дыма могут быть горящие торфяники и склоняются к мнению, что горит мусор.

Напомним, 12 января на киевском заводе «Квазар» произошел взрыв с последующим возгоранием.

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