Байкал попал в список лучших мест для крещенских купаний

Озеро Байкал возглавил список самых лучших мест для купания в проруби на праздник Крещения. Необычный перечень составил Ростуризм.

По информации ведомства, окунувшись в иордань на Байкале в этом году можно отметить сразу два праздника — Крещение и начало Года заповедников и национальных парков. В частности, местные туроператоры разработали тематические предложения с экскурсиями, проживанием, обрядом купания, праздничным ужином и русской баней.