Байкал попал в список лучших мест для крещенских купаний
В списке 7 мест лучших иорданей в России.
В списке 7 мест лучших иорданей в России.
Озеро Байкал возглавил список самых лучших мест для купания в проруби на праздник Крещения. Необычный перечень составил Ростуризм.
По информации ведомства, окунувшись в иордань на Байкале в этом году можно отметить сразу два праздника — Крещение и начало Года заповедников и национальных парков. В частности, местные туроператоры разработали тематические предложения с экскурсиями, проживанием, обрядом купания, праздничным ужином и русской баней.
Также в список Ростуризма вошли Ферапонтов монастырь в Вологодской области, усадьба Поленово в Тульской области, горячие источники на территории Ачаирского женского монастыря недалеко от Омска,