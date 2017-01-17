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04:58 (мск), источник: АиФ Иркутск

Байкал попал в список лучших мест для крещенских купаний

В списке 7 мест лучших иорданей в России.

Источник: Reuters

Озеро Байкал возглавил список самых лучших мест для купания в проруби на праздник Крещения. Необычный перечень составил Ростуризм.

По информации ведомства, окунувшись в иордань на Байкале в этом году можно отметить сразу два праздника — Крещение и начало Года заповедников и национальных парков. В частности, местные туроператоры разработали тематические предложения с экскурсиями, проживанием, обрядом купания, праздничным ужином и русской баней.

Также в список Ростуризма вошли Ферапонтов монастырь в Вологодской области, усадьба Поленово в Тульской области, горячие источники на территории Ачаирского женского монастыря недалеко от Омска, Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, Зарайск в Московской области и Кунгурская ледяная пещера.

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