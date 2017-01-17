В Иркутске посчитали зимующих водоплавающих птиц

Как он сообщает, на основной участок зимовки на Ангаре (от Иннокентьевского моста до плотины ГЭС) уже собралось 7260 гоголей и 277 больших крохалей, в городе также держится не менее 226 крякв. «Это обычные показатели последних лет. Но к февралю-марту, несомненно, прилетят ещё и утки ныряющих видов с нижележащих участков Ангары», — говорит учёный.

Представителей видов птиц, малочисленных на зимовке, немного больше прошлогоднего: Игорю Фефелов удалось встретить пять лутков и трёх длинноносых крохалей. «Большое количество оляпок: в этом году различные наблюдатели в сумме насчитали девять (обычно бывает от трех до пяти). Может быть, это связано с низким уровнем воды или с резким похолоданием в октябре и ноябре — иначе часть оляпок могла бы успеть переместиться южнее», — сообщает орнитолог.