Сорок пять купелей подготовят для предстоящих крещенских купаний в Хабаровском крае

Хабаровск, 17 января, AmurMedia.

Крещенские купания пройдут на 45 водоемах Хабаровского края. Около 400 специалистов различных ведомств обеспечат безопасность крещенских купаний, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

19 января, в один из главных православных праздников Крещения Господня, на водоемах Хабаровского края будет организовано 45 мест для совершения омовения в освященной воде. На территории города Хабаровска крещенские купания будут проходить в трех местах: на протоке Амурская (район села Красная речка), затоне завода имени Кирова, на пруду возле Храма Серафима Саровского (парк «Северный»).

Сотрудники МЧС России по Хабаровскому краю будут осуществлять дежурства рядом с оборудованными купелями, проводить разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев на воде. Кроме этого, безопасность во время обряда будут обеспечивать спасатели, сотрудники силовых структур, бригады скорой медицинской помощи. Всего планируется задействовать 400 специалистов различных ведомств.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает о необходимости соблюдать правила при погружении в купель:

— перед принятием решения о погружении необходимо проконсультироваться у врача;.

— необходимо соблюдать порядок, входить в купель по очереди, предварительно сделав разминку, а после омовения нужно погреться, переодеться и выпить чай в специально установленной отапливаемой палатке или вагончике;.

— нельзя прыгать в воду вниз головой или погружаться в нетрезвом состоянии — так человек рискует получить спазм сосудов;.

— погружаться рекомендуется не спеша, с головой;.

— в проруби необходимо быть всего несколько секунд.