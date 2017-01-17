От Красноярска на Универсиаду-2017 могут поехать десять спортсменов

В Академии зимних видов спорта огласили предварительный список претендентов на участие в Универсиаде в Алматы. Всего их шестеро. Большие надежды здесь возлагают на Дарью Овчинникову, Дмитрия Таймулина и Веру Колегову. Эти спортсмены уже побеждали на кубках России и международных соревнованиях, а Овчинникова даже выигрывала Универсиаду в Испании 2 года назад.

Вместе с матерыми спортсменами в Казахстан хотят отправить молодых горнолыжников, сноубордистов и фристайлеров. Это Георгий Гатилов, Екатерина Шаферова и Антонина Дядкина. Сейчас все они усиленно тренируются.

Определились и потенциальные претенденты-биатлонисты. Это Александр Дедюхин, Сергей Коростылев, Маргарита Васильева и Виолетта Закурдаева.

«Эти ребята достаточно опытные, — говорит Михаил Снесарь, заместитель директора по спортивно-массовой работе академии биатлона, — Александр Дедюхин — это чемпион мира по юниорам. Все они в свое время проходили централизованную подготовку в сборной страны. Сергей Коростылев в этом году проходил централизованную подготовку, Маргарита Васильева в том году проходила централизованную подготовку. Ребята очень опытные, они являются неоднократными победителями чемпионата России».

Напомним, до зимней Универсиады в Алматы осталось две недели. Чтобы поучаствовать в этом событии в Казахстан прилетят 2000 спортсменов из более 57 стран мира.