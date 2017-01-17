От Красноярска на Универсиаду-2017 могут поехать десять спортсменов
В Академии биатлона и зимних видов спорта огласили предварительный список претендентов на участие в студенческих играх в Алматы.
В Академии биатлона и зимних видов спорта огласили предварительный список претендентов на участие в студенческих играх в Алматы.
В Академии зимних видов спорта огласили предварительный список претендентов на участие в Универсиаде в Алматы. Всего их шестеро. Большие надежды здесь возлагают на Дарью Овчинникову, Дмитрия Таймулина и Веру Колегову. Эти спортсмены уже побеждали на кубках России и международных соревнованиях, а Овчинникова даже выигрывала Универсиаду в Испании 2 года назад.
Вместе с матерыми спортсменами в Казахстан хотят отправить молодых горнолыжников, сноубордистов и фристайлеров. Это Георгий Гатилов, Екатерина Шаферова и Антонина Дядкина. Сейчас все они усиленно тренируются.
Определились и потенциальные
«Эти ребята достаточно опытные, — говорит Михаил Снесарь, заместитель директора по
Напомним, до зимней Универсиады в Алматы осталось две недели. Чтобы поучаствовать в этом событии в Казахстан прилетят 2000 спортсменов из более 57 стран мира.