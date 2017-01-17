Малая геомагнитная буря накроет Хабаровск на этой неделе
Пик природного возмущения ожидается 19 января.
Пик природного возмущения ожидается 19 января.
Хабаровск, 17 января, AmurMedia.
Последствия геомагнитной бури ощутят на себе хабаровчане в ближайшие несколько дней. Возмущение в геомагнитном поле будет нарастать вплоть до 19 января, после чего буря пойдет на спад, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на gismeteo.ru.
Во вторник небольшие возмущения произойдут в геомагнитном поле, однако они не окажут значительного влияния на здоровье хабаровчан. А вот в среду и четверг особо чувствительным хабаровчанам придется столкнуться с последствиями малой геомагнитной бури. Пик бури ожидается на 19 января, а сама буря будет продолжаться с 4:00 до 10:00.
В дни, сопровождаемые геомагнитными бурями, врачи рекомендуют людям, страдающими сердечными заболеваниями, воздержаться от физических нагрузок. Подобные рекомендации дают и в отделе геодезической информации и прогнозов. Однако, далеко не только люди могут испытать на себе последствия геомагнитных бурь. В дни природной нестабильности возможны нарушения работы радиоаппаратуры.