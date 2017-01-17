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05:03 (мск), источник: AmurMedia.ru

Малая геомагнитная буря накроет Хабаровск на этой неделе

Пик природного возмущения ожидается 19 января.

Хабаровск, 17 января, AmurMedia.

Последствия геомагнитной бури ощутят на себе хабаровчане в ближайшие несколько дней. Возмущение в геомагнитном поле будет нарастать вплоть до 19 января, после чего буря пойдет на спад, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на gismeteo.ru.

Во вторник небольшие возмущения произойдут в геомагнитном поле, однако они не окажут значительного влияния на здоровье хабаровчан. А вот в среду и четверг особо чувствительным хабаровчанам придется столкнуться с последствиями малой геомагнитной бури. Пик бури ожидается на 19 января, а сама буря будет продолжаться с 4:00 до 10:00.

В дни, сопровождаемые геомагнитными бурями, врачи рекомендуют людям, страдающими сердечными заболеваниями, воздержаться от физических нагрузок. Подобные рекомендации дают и в отделе геодезической информации и прогнозов. Однако, далеко не только люди могут испытать на себе последствия геомагнитных бурь. В дни природной нестабильности возможны нарушения работы радиоаппаратуры.

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