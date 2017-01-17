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04:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

У главного механика кузбасской шахты оказался поддельный диплом

Мужчину осудили по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

На шахте «Распадская-Коксовая» главный механик работал без высшего образования.

Нарушение было выявлено в ходе проверки законодательства о промышленной безопасности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 48-летний мужчина устроился на предприятие в феврале 2016 года. При этом он предъявил в отдел кадров поддельный диплом о высшем профессиональном образовании. Сообщается, что высшее профильное образование и стаж работы от 5 лет являются обязательными требованиями для устройства на должность главного механика. На самом деле высшего образования у осужденного не было и нет до сих пор.

Сейчас мужчину уволили. 10 января ему вынесен приговор по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Бывший главный механик обязан выплатить штраф в размере 7 000 рублей.

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