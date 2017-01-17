У главного механика кузбасской шахты оказался поддельный диплом
Мужчину осудили по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».
Мужчину осудили по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».
На шахте «Распадская-Коксовая» главный механик работал без высшего образования.
Нарушение было выявлено в ходе проверки законодательства о промышленной безопасности, сообщает
Сейчас мужчину уволили. 10 января ему вынесен приговор по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Бывший главный механик обязан выплатить штраф в размере 7 000 рублей.