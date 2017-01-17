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05:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кемеровский «Кузбасс» с большим отрывом обыграл кировскую «Родину»

В конце матча счет составил 13:5 в пользу кузбассовцев.

В первом матче этого года по хоккею с мячом «Кузбасс» разгромил кировскую «Родину».

Игра проходила в столице Кемеровской области во Дворце зимних видов спорта 15 января, сообщает официальный сайт ХК «Кузбасс». Отличился 42-летний ветеран русского хоккея Сергей Обухов. Он поставил точку в игре, оформив хет-трик.

В следующем матче кемеровская команда встретится с нижегородским «Стартом». Игра состоится во Дворце зимних видов спорта 18 января в 18:30.

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