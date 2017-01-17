Диана Гурцкая заступилась за девушку-инвалида из Красноярска

Известная певица и член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая хочет добиться наказания для бизнесменов, допускающих нарушение прав инвалидов. Такое заявление Гурцкая сделала после инцидента в Красноярске, где девушку на инвалидной коляске не пустили в ночной клуб.

«Если подтвердится факт того, что женщину не пустили именно из-за того, что она на коляске, должны быть применены самые жесткие меры реагирования со стороны полиции и Роспотребнадзора. Вообще, учитывая, что таких случаев происходит, к сожалению, немало, возможно, стоит подумать о том, чтобы закрепить административную ответственность юридических лиц, допускающих нарушение прав инвалидов, предусмотрев в новом Кодексе об административных правонарушениях специальный состав. В ближайшее время Общественная палата подготовит такие предложения и направит их в Государственную Думу, где идет работа над новым КоАПом», — сказала Гурцкая в интервью агентству «РИА Новости».

Также певица напомнила о существовании Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Россия ратифицировала. Согласно документу, любая дискриминация по признаку инвалидности запрещена.

Напомним, инцидент произошел вечером 14 января. Бар Harley's отказался пускать на вечеринку 28-летнюю девушку в инвалидной коляске. Охрана заведения аргументировала отказ мерами безопасности.

Позже в полиции рассказали, что двое молодых людей из этой же компании вели себя неадекватно, после чего были доставлены в дежурную часть. На одного из парней завели административное дело за мелкое хулиганство. В свою очередь девушка написала ответное заявление на охранников клуба. Сейчас ведомством проводится проверка.