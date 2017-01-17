Диана Гурцкая заступилась за девушку-инвалида из Красноярска
Певица намерена наказывать бизнесменов за нарушение прав инвалидов.
Певица намерена наказывать бизнесменов за нарушение прав инвалидов.
Известная певица и член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая хочет добиться наказания для бизнесменов, допускающих нарушение прав инвалидов. Такое заявление Гурцкая сделала после инцидента в Красноярске, где девушку на инвалидной коляске не пустили в ночной клуб.
«Если подтвердится факт того, что женщину не пустили именно
Также певица напомнила о существовании Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Россия ратифицировала. Согласно документу, любая дискриминация по признаку инвалидности запрещена.
Напомним, инцидент произошел вечером 14 января. Бар Harley's отказался пускать на вечеринку 28-летнюю девушку в инвалидной коляске. Охрана заведения аргументировала отказ мерами безопасности.
Позже в полиции рассказали, что двое молодых людей из этой же компании вели себя неадекватно, после чего были доставлены в дежурную часть. На одного из парней завели административное дело за мелкое хулиганство. В свою очередь девушка написала ответное заявление на охранников клуба. Сейчас ведомством проводится проверка.