Во владивостокском цирке приступили к ремонту купола

Капитальный ремонт владивостокского цирка продолжается, строители приступили к ремонту купола в зрительном зале.

После Нового года строители начали ремонт купола в главном зале владивостокского цирка. Его площадь — более 4,5 тысяч квадратных метров. В первую очередь рабочие зачистили металлоконструкции, затем обработали грунтовой смесью, теперь наносят огнеупорное покрытие.

«Согласно последним нормативам, огнестойкость конструкций должна составлять не менее 30 минут, для того чтобы в случае форс-мажорных ситуаций эвакуировать зрителей и персонала. Огнеупорный состав, которым покрываются поверхности, обеспечит высокую безопасность посетителей цирка», — сообщили представители компании-подрядчика.

В ходе ремонта купола также предусмотрят специальные закладные элементы, соответствующие современным цирковым технологиям. Стены зрительного зала обошьют новыми акустическими панелями, в фойе, вестибюле и помещениях цирка завершат чистовую отделку, а при входе установят лифт для маломобильных граждан. Кроме того, для цирка закупят новое световое и звуковое оборудование. Все это позволит сделать его современным, красивым, комфортным и проводить здесь самые сложные представления на высшем уровне.

Напомним, за минувший год владивостокский цирк обновил фасад и он радует приморцев новым обликом. Строители уложили 584 квадратных метра новой кровли, более двух тысяч квадратов витражей, почти восемь тысяч квадратов керамогранита на фасаде, 114 новых оконных блоков, более семи тысяч метров новых труб, залили более четырех тысяч черновых полов, установили почти 300 тонн арматуры и металлических конструкций, запустили новый индивидуальный тепловой пункт. В зрительном зале установили ярусы металлических конструкций, на которые будут крепиться две тысячи новых кресел.

Основные работы теперь кипят внутри, завершить капитальный ремонт цирка планируется к концу этого года.