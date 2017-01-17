Жителей Астаны напугал густой смог

Астану накрыла густая пелена смога. Жители столицы не на шутку встревожились таким чрезмерным загрязнением воздуха, передает 31 канал.

Похоже, Алматы — не единственный город, который претендует на звание самого загрязненного. Жители Астаны, которые прислали эти снимки, уверяют, что пелена над столицей появляется периодически.

Явление это далеко не природное, и пора бить тревогу. Люди говорят, что дышать стало тяжелее.

Кадры на видео сделаны с 40-го этажа одной из высоток.