Жителей Астаны напугал густой смог
Астанчане жалуются на загрязненный воздух.
Астанчане жалуются на загрязненный воздух.
Астану накрыла густая пелена смога. Жители столицы не на шутку встревожились таким чрезмерным загрязнением воздуха, передает 31 канал.
Похоже, Алматы — не единственный город, который претендует на звание самого загрязненного. Жители Астаны, которые прислали эти снимки, уверяют, что пелена над столицей появляется периодически.
Явление это далеко не природное, и пора бить тревогу. Люди говорят, что дышать стало тяжелее.
Кадры на видео сделаны с 40-го этажа одной из высоток.