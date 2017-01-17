Новосибирские «Хрюши» вышли в свой первый рейд в продуктовый магазин

В отличие от своих московских коллег, новосибирские общественники костюмы поросят надевать не стали. Они внимательно изучили товар на прилавках. Искали просроченные и некачественные продукты. В итоге их набралось на две магазинные тележки.

Волонтеры регионального отделения общественной организации «Хрюши против» проверили полки в супермаркете «Мария Ра» в Октябрьском районе.

Например, рыбу хранили с нарушением температурного режима. На выпечке ценники были переклеены несколько раз. Некоторые упаковки с замороженным тестом и мясом были повреждены.

Администрация магазина к визиту общественников отнеслась довольно спокойно. Просроченный товар согласились убрать с прилавка.

В ближайшее время «Хрюши против» планируют побывать и в других новосибирских супермаркетах.