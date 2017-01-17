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07:18 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирские «Хрюши» вышли в свой первый рейд в продуктовый магазин

Администрация магазина к визиту общественников отнеслась довольно спокойно.

Волонтеры регионального отделения общественной организации «Хрюши против» проверили полки в супермаркете «Мария Ра» в Октябрьском районе.

В отличие от своих московских коллег, новосибирские общественники костюмы поросят надевать не стали. Они внимательно изучили товар на прилавках. Искали просроченные и некачественные продукты. В итоге их набралось на две магазинные тележки.

Например, рыбу хранили с нарушением температурного режима. На выпечке ценники были переклеены несколько раз. Некоторые упаковки с замороженным тестом и мясом были повреждены.

Администрация магазина к визиту общественников отнеслась довольно спокойно. Просроченный товар согласились убрать с прилавка.

В ближайшее время «Хрюши против» планируют побывать и в других новосибирских супермаркетах.

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