В Омске материнский капитал получают даже те, у кого нет детей

Количество преступлений, связанных с незаконным обналичиванием материнского капитала, возрастает. В 2012 году было зарегистрировано всего 78 обращений, в 2016 году — 188. Цифры выросли в два с половиной раза. Мошенники становятся все боле изобретательными, и сертификаты помогают не только обналичивать, но даже получать, причем даже тем, у кого вообще нет детей.

Алексей Похиленко, начальник отдела УЭБ и ПК полиции УМВД России по Омской области, подполковник полиции:

— В прошлом году появилась новая схема. Мошенники договаривались с лицами цыганской национальности, у которых не было детей, чтобы они просто получали свидетельства о рождении. Есть такое право получения документов в ЗАГСе. Женщина приходит и говорит: «Родила в поле, на учете нигде не стояла». Ребенка предъявлять не нужно, достаточно привести свидетеля.

Такой схемой пользуются лица, принадлежащие к цыганской диаспоре и определенный социальный круг населения.

Алексей Похиленко, начальник отдела УЭБ и ПК полиции УМВД России по Омской области, подполковник полиции:

— Также участвует в таких схемах малоимущая категория населения, не имеющая постоянного источника дохода. Зачастую участниками преступных схем выступают представители неполных семей и социально неадаптированные граждане. Еще пять лет назад данную категорию людей, вводя в заблуждение, преступники использовали для получения заведомо невозвратных кредитов.

После окончания расследования дело будет передано в суд.