Омичка нашла в шпикачках кусок тряпки

Неприятностью отличился ужин одной из омичек. Девушка купила шпикачки «Москворецкие», однако трапеза была испорчена неаппетитным содержимым колбасных изделий. Жительница Омска обнаружила в шпикачках кусочек тряпки. Фотографию неприятной находки горожанка выложила в паблик «Ревизорро Омск».

Злосчастные колбаски омичка приобрела в магазине «Холди», при этом отмечает, что к магазину у нее претензий нет, только к производителю. Как видно на фотографии, производитель — «Сибколбасы».

Однако в комментариях подписчики успокоили омичку, сообщив, что обнаружила она вовсе не тряпку, а безобидный джутовый шпагат для вязки колбас.

Пафнутий Птибурдуков:

— Это не тряпка, а джутовый шпагат для вязки колбас. ничего страшного, даже если бы вы его съели.

Справка:

Джутовый шпагат: этот вид тонкой прочной бечевки (шпагата) имеет натуральное происхождение. Он изготавливается из волокон джутового кустарника, являющегося прядильной культурой.

Такой вид упаковочного материала, как шпагат джутовый, наряду с другими видами шпагатов имеет довольно широкое распространение. Благодаря своей экологичности, а также натуральному происхождению, он используется в пищевой промышленности, как материал для обвязки, например при копчении колбас или рыбы, а также как часть упаковочного материала.