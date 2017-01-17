В Приморье известный памятник оказался средневековой корейской крепостью

«Крепость Шуйлюфэн расположена в южной части “Земли леопарда”, в 14 км к северу от поселка Хасан. Она была открыта еще в 1864 году, однако детальное исследование было осуществлено только в 2016 году. Ученые уточнили границы памятника и определили его возраст», — заявил Раков.