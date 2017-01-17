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07:32 (мск), источник: Газета.Ру

В Приморье известный памятник оказался средневековой корейской крепостью

В Приморском крае после исследования ученых выяснилось, что известный еще с XIX века археологический памятник на территории национального парка «Земля леопарда» является корейской крепостью XV—XVI вв, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря нацпарка Ивана Ракова.

«Крепость Шуйлюфэн расположена в южной части “Земли леопарда”, в 14 км к северу от поселка Хасан. Она была открыта еще в 1864 году, однако детальное исследование было осуществлено только в 2016 году. Ученые уточнили границы памятника и определили его возраст», — заявил Раков.

Отмечается, что исследовать памятник в течение почти 150 лет после его обнаружения не удавалось из-за особенностей его расположения, так как российско-китайская граница проходит непосредственно через средневековую крепость.

Новейшие исследования показали, что основание древней горной крепости датировано XV веком, то есть периодом корейского государства Великий Чосон. Это делает Шуйлюфэн первым обнаруженный в Приморье памятник этого периода.

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