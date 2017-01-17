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07:24 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Российский ученый открыл способ создания энергонезависимой электронной памяти

Научный сотрудник Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Олег Третьяков первым в мире обнаружил «скирмионный эффект Холла», позволяющий создать быструю и энергонезависимую электронную память, сообщает вуз.

Источник: Reuters
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«Скирмионы (топологически нетривиальные конфигурации магнитного спина с вихреподобной структурой) могут стать основой будущих магнитных технологий памяти», — цитирует ДФГУ в своем сообщении слова господина Третьякова.

По словам ученого, «современные жесткие диски для хранения информации используют магнитные домены, чей минимальный физический размер уже достиг 100 нм», в то время как скирмионы могут поддерживать более высокую плотность.

«Такая память будет сохранять информацию даже при выключении питания», — подчеркнул Олег Третьяков.

О существующих технологиях производства электронной памяти читайте в материале «Ъ» «В России будет построена первая в мире фабрика микросхем памяти MRAM по технологии 65 нм».

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