Биохимик из России придумала, как сделать все продукты полезными

«Скирмионы (топологически нетривиальные конфигурации магнитного спина с вихреподобной структурой) могут стать основой будущих магнитных технологий памяти», — цитирует ДФГУ в своем сообщении слова господина Третьякова.

По словам ученого, «современные жесткие диски для хранения информации используют магнитные домены, чей минимальный физический размер уже достиг 100 нм», в то время как скирмионы могут поддерживать более высокую плотность.

«Такая память будет сохранять информацию даже при выключении питания», — подчеркнул Олег Третьяков.

О существующих технологиях производства электронной памяти читайте в материале «Ъ» «В России будет построена первая в мире фабрика микросхем памяти MRAM по технологии 65 нм».