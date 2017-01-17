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08:44 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Двойная жизнь челябинских улиц

В Челябинске появятся двойные названия улиц.

В южноуральской столице появятся «неоднозначные» таблички. На них напишут сразу два названия одной и той же улицы.

Первой — это современное, то, к чему привыкли все жители. А второе название — историческое. Например, улица Кирова раньше была Уфимской. Всего в Челябинске появится 50 новых табличек. Историки напомнят южноуральцам как назывались улицы: Труда, Карла Маркса, Кирова, Пушкина, Свободы и другие.

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