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08:05 (мск), источник: Интерфакс

Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU — Ученые Федерального исследовательского центра «Институт цитологии и генетики» (ИЦ ИЦиГ) в Новосибирске с помощью методов статистического генетического анализа обнаружили ген, отвечающий за развитие депрессии у европейцев, сообщает во вторник пресс-служба учреждения.

Источник: AP 2016

«Это стало возможным благодаря новым методам генетического анализа, разработанным и реализованным в виде пакета программ “Фрегат” сотрудниками института», — говорится в сообщении.

На данный момент группа сотрудников лаборатории рекомбинационного и сегрегационного анализа ИЦиГ — единственная в России, которая занимается разработкой статистических методов генетического анализа.

В дальнейшем, на их основе создаются пакеты программ, с помощью которых можно идентифицировать гены, ответственные за то или иное заболевание.

Ген был обнаружен в ходе изучения геномов, полученных от голландского центра «Эразмус» в Роттердаме, где занимаются изучением депрессии.

Вклад генотипа в развитие депрессии примерно такой же, как и у шизофрении, но для шизофрении уже установлены десятки генов, которые контролируют возникновение и развитие этого заболевания. Для депрессии до сих пор не было надежно установлено ни одного гена.
Татьяна Аксеновичглава новосибирской лаборатории

Новосибирским исследователям удалось получить результаты, проанализировав всего около 2 тыс. человек. Изучались не каждый генетический вариант отдельно, как это обычно делается в такого рода исследованиях, а генотипы всех вариантов одновременно. «Более того, мы рассматривали только те генетические варианты, которые меняют структуру соответствующего белка», — уточняет Аксенович.

В ходе этой работы ученым удалось идентифицировать ген, участвующий в контроле депрессии. После этого голландские исследователи подтвердили полученный результат на независимой выборке людей, что позволяет считать его достоверным.

Комментарии
1
А Б
Выборка в 2000 человек для такого исследования репрезентативной являться не может. Хорошо, голландские коллеги помогли, хотя количество обследованных ими людей тоже не указано.
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