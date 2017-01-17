Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии

«Это стало возможным благодаря новым методам генетического анализа, разработанным и реализованным в виде пакета программ “Фрегат” сотрудниками института», — говорится в сообщении.

На данный момент группа сотрудников лаборатории рекомбинационного и сегрегационного анализа ИЦиГ — единственная в России, которая занимается разработкой статистических методов генетического анализа.

В дальнейшем, на их основе создаются пакеты программ, с помощью которых можно идентифицировать гены, ответственные за то или иное заболевание.

Ген был обнаружен в ходе изучения геномов, полученных от голландского центра «Эразмус» в Роттердаме, где занимаются изучением депрессии.