Нижегородские полицейские проведут «День донора» 17 января

Нижегородские полицейские проведут акцию «День донора» 17 января, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Сотрудники главного управления областной полиции пополнят банк крови и ее продуктов для оказания медицинской помощи всем нуждающимся.

Донорская акция будет проходить во дворе административного здания ГУ МВД России по Нижегородской области на улице Горького.