Нижегородские полицейские проведут «День донора» 17 января
Стражи порядка сдадут кровь для оказания помощи нуждающимся.
Стражи порядка сдадут кровь для оказания помощи нуждающимся.
Нижегородские полицейские проведут акцию «День донора» 17 января, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.
Сотрудники главного управления областной полиции пополнят банк крови и ее продуктов для оказания медицинской помощи всем нуждающимся.
Донорская акция будет проходить во дворе административного здания ГУ МВД России по Нижегородской области на улице Горького.