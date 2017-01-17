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10:15 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону мальчик придумал историю про нападение маньяка, чтобы не идти в школу

В Ростове-на-Дону полиция опровергла сообщения СМИ о маньяке, который нападает на детей.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В местных СМИ появилась информация, что в Советском районе города возле одной из школ мужчина в черной куртке достал нож и хотел зарезать ребенка, но не смог этого сделать. Через 20 минут то же самое произошло уже с другим ребенком. Каждого из детей злоумышленник якобы пытался утащить в гаражи, угрожая ножом.

В ГУ МВД РФ по Ростовской области провели проверку и опровергли эти сообщения. Десятилетний мальчик выдумал историю с нападением, чтобы не идти в школу, а 13-летняя школьница рассказала о маньяке прохожему, который сделал ей замечание из-за поведения. Родители, услышав истории детей, обратились в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

После проверки полицейские провели профилактическую беседу с подростками и их родителями с целью недопущения подобных ситуаций.

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