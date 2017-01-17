На Дону мальчик придумал историю про нападение маньяка, чтобы не идти в школу
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В местных СМИ появилась информация, что в Советском районе города возле одной из школ мужчина в черной куртке достал нож и хотел зарезать ребенка, но не смог этого сделать. Через 20 минут то же самое произошло уже с другим ребенком. Каждого из детей злоумышленник якобы пытался утащить в гаражи, угрожая ножом.
В ГУ МВД РФ по Ростовской области провели проверку и опровергли эти сообщения. Десятилетний мальчик выдумал историю с нападением, чтобы не идти в школу, а 13-летняя школьница рассказала о маньяке прохожему, который сделал ей замечание
После проверки полицейские провели профилактическую беседу с подростками и их родителями с целью недопущения подобных ситуаций.