На Дону мальчик придумал историю про нападение маньяка, чтобы не идти в школу

В местных СМИ появилась информация, что в Советском районе города возле одной из школ мужчина в черной куртке достал нож и хотел зарезать ребенка, но не смог этого сделать. Через 20 минут то же самое произошло уже с другим ребенком. Каждого из детей злоумышленник якобы пытался утащить в гаражи, угрожая ножом.

В ГУ МВД РФ по Ростовской области провели проверку и опровергли эти сообщения. Десятилетний мальчик выдумал историю с нападением, чтобы не идти в школу, а 13-летняя школьница рассказала о маньяке прохожему, который сделал ей замечание из-за поведения. Родители, услышав истории детей, обратились в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

После проверки полицейские провели профилактическую беседу с подростками и их родителями с целью недопущения подобных ситуаций.