Из-за Универсиады в Алматы ограничат въезд для транспорта

Бауыржан Байбек рассказал о готовности городских служб к проведению Универсиады-2017 в Алматы. По его словам, в город ограничат въезд для транспорта, не отвечающего техническим, санитарным и экологическим нормам, передает Sputnik Казахстан.

Аким заверил, что все городские службы готовы к предстоящему мероприятию.

«В целом, обеспечено эффективное взаимодействие всех правоохранительных органов и служб, ведется мониториг и превентивное устранение очагов социального напряжения.

Совместно с Алматинской областью принимаются меры по ограничению въезда в город транспорта, не отвечающим техническим, санитарным и экологическим нормам, — добавил он.

Также для удобства горожан и гостей города принято решение предоставить школьникам дополнительные каникулы. Это даст 30% разгрузки улиц и одновременно возможность родителям со школьниками посетить студенческие спортивные игры и многочисленные культурные мероприятия, уверен градоначальник.

По словам градоначальника, проработан алгоритм реагирования коммунальных служб при обильных осадках. Проведены работы по резервному электроснабжению объектов. С 20 января по 10 февраля все плановые земляные работы будут приостановлены.

Байбек проинформировал, что в течение двух дней — 29 января и 8 февраля — будут закрыты девять крупных рынков и базаров.

По расчетам акимата, каждый иностранный турист пробудет в среднем в Алматы в дни проведения Универсиады (с 29 января по 8 февраля) пять суток.

«По оценке Global Destination Cities Index (основанный на подробном изучении международных туристических потоков индекс, ежегодно предоставляемый международной платежной системой MasterCard — прим. ред.), в Алматы иностранный турист ежедневно тратит 245 долларов.

Так, пятидневное пребывание в Алматы прогнозируемых 5 тысяч иностранных гостей принесет малому и среднему бизнесу города более 2 миллиардов тенге доходов, — сказал Байбек.

По его сведениям, страны-участницы Универсиады произведут оплату в размере 1 миллион евро за проживание в атлетической деревне. Кроме того, восемь отелей в городе, рекомендованные дирекцией Универсиады, будут полностью заселены членами Международной организации студенческого спорта (FISU) и спортивной делегацией оргкомитета будущих универсиад.

28-я Всемирная зимняя Универсиада 2017 года пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля. В программу зимней Универсиады вошли 12 видов спорта. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 2 тысяч спортсменов.

На период проведения Универсиады будут задействованы три тысячи волонтеров, в том числе зарубежных. Ожидается приезд порядка 30 тысяч отечественных и зарубежных туристов. Телетрансляция состязаний будет идти на 80 стран мира с общей телеаудиторией в один миллиард человек.