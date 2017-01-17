Более 900 школ в России закрыто из-за эпидемии гриппа

Решение принято «с целью прерывания эпидпроцесса в организованных коллективах на второй неделе с учетом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников», уточнила чиновник.

Кроме того, по словам госпожи Поповой, закрыты также 39 школ-интернатов.