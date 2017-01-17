Более 900 школ в России закрыто из-за эпидемии гриппа
Более 900 школ и порядка 15 детских садов в России закрыты
Более 900 школ и порядка 15 детских садов в России закрыты
Решение принято «с целью прерывания эпидпроцесса в организованных коллективах на второй неделе с учетом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников», уточнила чиновник.
Кроме того, по словам госпожи Поповой, закрыты также 39
Всего эпидемии гриппа и ОРВИ охватили 52 российских региона.
По данным Роспотребнадзора, превышение эпидемиологических порогов в субъектах федерации составляет не более 60%.