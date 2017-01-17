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08:52 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Более 900 школ в России закрыто из-за эпидемии гриппа

Более 900 школ и порядка 15 детских садов в России закрыты из-за эпидемии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), заявила «РИА Новости» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: РИА "Новости"

Решение принято «с целью прерывания эпидпроцесса в организованных коллективах на второй неделе с учетом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников», уточнила чиновник.

Кроме того, по словам госпожи Поповой, закрыты также 39 школ-интернатов.

Всего эпидемии гриппа и ОРВИ охватили 52 российских региона.

По данным Роспотребнадзора, превышение эпидемиологических порогов в субъектах федерации составляет не более 60%.

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