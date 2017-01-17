На Чукотке из-за льда остановились два ледокола и два сухогруза

«Суда временно остановились на выходе из города из-за сложной ледовой обстановки», — уточнили спасатели.

По данным собеседника агентства, колонна доставляла материалы для продолжения строительства береговых гидротехнических сооружений первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции. В ее состав, по информации МЧС, входят ледоколы «Адмирал Макаров» и «Капитан Драницын», а также сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск».

«Ситуация штатная», — уточнил представитель ведомства, также добавив, что «жизнедеятельности экипажа ничто не угрожает».

Как рассказали спасатели, «суда находятся примерно в 50 км от Певека». «Сейчас ситуация оценивается, выбирается наиболее благоприятный маршрут для судов», — сообщил собеседник агентства.

По данным МЧС, в районе, в котором остановилась колонна, погода «нормальная, но нелетная». Для проведения аэронавигации возле Певека местные власти выделили вертолет, сообщил представитель регионального ведомственного управления. К обследованию района, по его словам, спецтехника еще не приступала.

Договор о строительстве первой плавучей атомной теплоэлектростанции мощностью 70 МВт на базе плавучего энергоблока с двумя реакторными установками был заключен Росэнергоатомом и Балтийским заводом в 2012 году. Спустя три года, в 2015 году, строители полностью завершили формирование корпуса с надстройками, а также монтаж судового и энергетического оборудования.

Атомная теплоэлектростанция базируется в чукотском городе Певек. Ввести ее в эксплуатацию планируется в 2019 году.