На Чукотке из-за льда остановились два ледокола и два сухогруза
Недалеко от чукотского города Певек
Недалеко от чукотского города Певек
«Суда временно остановились на выходе из города
По данным собеседника агентства, колонна доставляла материалы для продолжения строительства береговых гидротехнических сооружений первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции. В ее состав, по информации МЧС, входят ледоколы «Адмирал Макаров» и «Капитан Драницын», а также сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск».
«Ситуация штатная», — уточнил представитель ведомства, также добавив, что «жизнедеятельности экипажа ничто не угрожает».
Как рассказали спасатели, «суда находятся примерно в 50 км от Певека». «Сейчас ситуация оценивается, выбирается наиболее благоприятный маршрут для судов», — сообщил собеседник агентства.
По данным МЧС, в районе, в котором остановилась колонна, погода «нормальная, но нелетная». Для проведения аэронавигации возле Певека местные власти выделили вертолет, сообщил представитель регионального ведомственного управления. К обследованию района, по его словам, спецтехника еще не приступала.
Договор о строительстве первой плавучей атомной теплоэлектростанции мощностью 70 МВт на базе плавучего энергоблока с двумя реакторными установками был заключен Росэнергоатомом и Балтийским заводом в 2012 году. Спустя три года, в 2015 году, строители полностью завершили формирование корпуса с надстройками, а также монтаж судового и энергетического оборудования.
Атомная теплоэлектростанция базируется в чукотском городе Певек. Ввести ее в эксплуатацию планируется в 2019 году.