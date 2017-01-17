Синоптики предупреждают о резком ухудшении видимости из-за дымки в Волгограде

В восемь утра синоптики опубликовали информацию, что в областном центре наблюдается очень сильное ухудшение видимости из-за дымки.

По прогнозам специалистов, в Волгограде ожидается до 4 градусов мороза. На город будет дуть юго-восточный ветер со скоростью три метра в секунду. Ночью похолодает до -9 градусов.