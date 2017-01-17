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10:17 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Синоптики предупреждают о резком ухудшении видимости из-за дымки в Волгограде

Резкое ухудшение видимости ожидается 17 января в Волгограде. Об этом ВДТВ стало известно из сообщений, опубликованных на сайте Волгоградского гидрометцентра.

В восемь утра синоптики опубликовали информацию, что в областном центре наблюдается очень сильное ухудшение видимости из-за дымки.

По прогнозам специалистов, в Волгограде ожидается до 4 градусов мороза. На город будет дуть юго-восточный ветер со скоростью три метра в секунду. Ночью похолодает до -9 градусов.

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