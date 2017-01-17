Синоптики предупреждают о резком ухудшении видимости из-за дымки в Волгограде
Резкое ухудшение видимости ожидается 17 января в Волгограде. Об этом ВДТВ стало известно из сообщений, опубликованных на сайте Волгоградского гидрометцентра.
Резкое ухудшение видимости ожидается 17 января в Волгограде. Об этом ВДТВ стало известно из сообщений, опубликованных на сайте Волгоградского гидрометцентра.
В восемь утра синоптики опубликовали информацию, что в областном центре наблюдается очень сильное ухудшение видимости
По прогнозам специалистов, в Волгограде ожидается до 4 градусов мороза. На город будет дуть