В Башкирии могут продлить карантин из-за эпидемии гриппа

— Приостановка учебного процесса в школах позволяет прервать цепочку заражения и пройти пик заболеваемости с наименьшим ущербом для здоровья горожан, прежде всего, детей, которые часто забывают о мерах предосторожности при общении друг с другом. В период карантина будет организован образовательный процесс в дистанционной форме, а также усилен контроль за соблюдением в муниципальных образовательных организациях санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, — рассказала ProUfu.ru пресс-секретарь уфимской администрации Анна Горюхина.

Его ввели из-за большого числа заболевших гриппом. Школьники должны были выйти с каникул 16 января, но их продлили на неделю — до 21 числа. Выйдут ли ученики на занятия в понедельник 23 января — пока неизвестно. Этот вопрос будет решен в конце недели.

В Башкирии эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен почти на 45%

В детсадах карантин пока не ввели. Сейчас каникулы у школьников, поэтому многие не водят младших в садики — заболеваемость там невысокая. В том году их закрывали, в этом — пока неизвестно. Все будет зависеть от того, как будет распространяться заболеваемость.

— С начала года в республике было около 24 тысяч заболевших, из них больше семи тысяч в Уфе, — рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РБ Зухра Шагиева. — При лабораторном обследовании больных определяются вирусы гриппа H3N2 (Гонг Конг), а также вирусы негриппозной этиологии: РС-вирусы, парагрипп и аденовирусы. Однако число больных гриппом в общем количестве заболевших невелико — всего 0,5−0,7%.

Сейчас в республике эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен почти на 45%. Заболеваемость продолжает расти.

— Резко выросло число заболеваемости детей — почти 75% от общего числа больных. Превышение эпидемических порогов наблюдалось в возрастных группах с 3 до 6 лет на 7,5%, с 7 до 14 лет на 44,5%, среди взрослых на 74,3%. Тяжелых случаев нет, — рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина.

— Вполне возможно, что карантин мы продлим, чтобы школьники не болели. Это решение пока не принято. Посовещаемся с коллегами из Роспотребнадзора и определимся — выходить ли на учебу в понедельник или продлевать карантин. О решении мы оповестим население через СМИ, — заявил глава города Ирек Ялалов.