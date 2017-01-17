Патриотические акции и фестивали ждут хабаровских школьников

Школьников ждут встречи с ветеранами и работниками силовых структур. Также для юных хабаровчан проведут уроки мужества и специальные игры.

«Месячники патриотической работы проходят в городе более десяти лет. Школьникам рассказывают о ключевых моментах Великой Отечественной войны, для учеников проходят мероприятия, посвященные локальным конфликтам. Так они приобщаются к истории», — рассказал главный специалист управления по делам молодежи и социальным вопросам Семен Панюшкин.