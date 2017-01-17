Улицы Первоуральска остаются в ледяном панцире от ПНТЗ

С улицы Комсомольской и Корабельного проезда в Первоуральске до сих пор соскребают ледяную корку — она появилась после аварии на ПНТЗ. Заводские коммунальщики обещали управиться 16 января, теперь сдвигают сроки.

«Мы постараемся очистить весь участок к вечеру 17 января, там работает три единицы техники. Вопрос с вывозом льда решается. Вмерзшая машина только одна, сейчас ищем ее владельца. После очистки будет проведена посыпка тротуаров», — сообщил «Уралинформбюро» начальник цеха № 34 ПНТЗ Роман Емельянов.