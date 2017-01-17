Улицы Первоуральска остаются в ледяном панцире от ПНТЗ
Заводские службы тормозят с очисткой.
Заводские службы тормозят с очисткой.
С улицы Комсомольской и Корабельного проезда в Первоуральске до сих пор соскребают ледяную корку — она появилась после аварии на ПНТЗ. Заводские коммунальщики обещали управиться 16 января, теперь сдвигают сроки.
«Мы постараемся очистить весь участок к вечеру 17 января, там работает три единицы техники. Вопрос с вывозом льда решается. Вмерзшая машина только одна, сейчас ищем ее владельца. После очистки будет проведена посыпка тротуаров», — сообщил «Уралинформбюро» начальник цеха № 34 ПНТЗ Роман Емельянов.
Чугунный трубопровод для технической воды, ведущий к промплощадке, лопнул 14 января, а незадолго до этого в том же месте была крупная протечка на «холодной» трубе ТЭЦ. Поэтому перекресток превратился в ледник. В соцсетях горожане упоминали о нескольких легковушках, намертво застрявших в толще льда.