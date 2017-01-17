Новосибирский кондуктор, выгнавший девочку из автобуса, отрицает свою вину
НОВОСИБИРСК, 17 января, РИА ФедералПресс. Кондуктор автобуса, из которого 15 января выгнали на мороз шестиклассницу, отрицает свою вину.
НОВОСИБИРСК, 17 января, РИА ФедералПресс. Кондуктор автобуса, из которого 15 января выгнали на мороз шестиклассницу, отрицает свою вину.
Как сообщают «Новосибирские новости», кондуктор автобуса № 95, из которого высадили 12-летнюю школьницу и двоих ее друзей, утверждает, что не собиралась выгонять детей из транспортного средства.
По ее словам, дети сами вышли из автобуса, проехав одну остановку.
Отметим, что
Скандалом заинтересовались следователи, которые увидели в действиях кондуктора признаки оставления ребенка в опасности. Сама же девочка утверждает, что кондуктор поставила ее перед выбором — платить или выходить из автобуса.
Также она рассказала, что сломала свою транспортную карту, но попросить карты у своих одноклассников не могла, так как по правилам по ней можно проехать только один раз за рейс.
Мэр Анатолий Локоть отреагировал на ситуацию на своей страничке Вконтакте: «Все, кто занимается пассажирскими перевозками в Новосибирске, должны уяснить для себя, что такое отношение к детям недопустимо. Мэрия будет жестко реагировать на подобные случаи и при необходимости искать более ответственных перевозчиков на маршрут», — отметил мэр на своей страничке.
Также департамент транспорта и