Новосибирский кондуктор, выгнавший девочку из автобуса, отрицает свою вину

Как сообщают «Новосибирские новости», кондуктор автобуса № 95, из которого высадили 12-летнюю школьницу и двоих ее друзей, утверждает, что не собиралась выгонять детей из транспортного средства.

Скандалом заинтересовались следователи, которые увидели в действиях кондуктора признаки оставления ребенка в опасности. Сама же девочка утверждает, что кондуктор поставила ее перед выбором — платить или выходить из автобуса.

Также она рассказала, что сломала свою транспортную карту, но попросить карты у своих одноклассников не могла, так как по правилам по ней можно проехать только один раз за рейс.

Мэр Анатолий Локоть отреагировал на ситуацию на своей страничке Вконтакте: «Все, кто занимается пассажирскими перевозками в Новосибирске, должны уяснить для себя, что такое отношение к детям недопустимо. Мэрия будет жестко реагировать на подобные случаи и при необходимости искать более ответственных перевозчиков на маршрут», — отметил мэр на своей страничке.