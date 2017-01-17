Центр женского здоровья в Калининграде откроют в 2017 году. Разместится он в отделении Калининградской областной клинической больницы на ул. Подп. Иванникова, где сейчас полным ходом идет ремонт, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как сообщалось ранее, рак молочной железы в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в регионе занимает первое место, несмотря на снижение с 478 случаев в 2015 году до 445 в 2016-м.

«Мы хотим, чтобы в итоге в Центре женского здоровья появились полномасштабное диагностическое и лечебное гинекологическое оборудование и маммограф. Планируем, чтобы система была выстроена таким образом, чтобы в центр могла бесплатно прийти любая жительница Калининградской области. Также мы сможем активизировать работу с пациентками, стоящими на учете у онколога», — рассказал главврач Областного онкологического центра Александр Кравченко.