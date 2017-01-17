Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Специалисты рассказали о неожиданных признаках ума
Самолет с 150 пассажирами вернулся в Москву из-за пилота
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Курникова и Иглесиас завели щенка
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Певица Натали скрывает беременность
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
«Юве»: новая эмблема, новое поражение
Названы капитаны команд Матча Звезд КХЛ-2017
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
38-летняя Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
«Желанный тет-а-тет»: СМИ о Порошенко и Трампе
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
12Юбилей Ренаты Литвиновой
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
14Рождество Христово в городах России
18Инаугурации прошлого
16:25 (мск), источник: АиФ Калининград

Центр женского здоровья в Калининграде откроют в 2017 году

445 женщин с раком молочной железы выявили в 2016 году калининградские врачи.

Источник: Аргументы и факты

Центр женского здоровья в Калининграде откроют в 2017 году. Разместится он в отделении Калининградской областной клинической больницы на ул. Подп. Иванникова, где сейчас полным ходом идет ремонт, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как сообщалось ранее, рак молочной железы в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в регионе занимает первое место, несмотря на снижение с 478 случаев в 2015 году до 445 в 2016-м.

«Мы хотим, чтобы в итоге в Центре женского здоровья появились полномасштабное диагностическое и лечебное гинекологическое оборудование и маммограф. Планируем, чтобы система была выстроена таким образом, чтобы в центр могла бесплатно прийти любая жительница Калининградской области. Также мы сможем активизировать работу с пациентками, стоящими на учете у онколога», — рассказал главврач Областного онкологического центра Александр Кравченко.

Планируется привлечь к работе еще одного врача-онколога, открыть кабинет патологии шейки матки. Помогать калининградским врачам будут коллеги из Санкт-Петербургского НИИ им. Н. Н. Петрова и главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа Алексей Беляев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Как вы хотите, чтобы она умерла?» Где и как лечили Жанну Фриске
Россия обжалует решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Доллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
«Газпром» выставил «Нафтогазу Украины» счет на $5,3 млрд
В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством
«Почта России» внедрит электронные очереди в отделениях
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Росреестр прекратил электронную выдачу документов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь