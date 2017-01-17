В Сочи открылся новый памятник, посвященный Кубку Конфедераций
В Сочи появилась скульптура «Петух, охраняющий футбольный мяч».
В Сочи появилась скульптура «Петух, охраняющий футбольный мяч».
Скульптура посвящена предстоящему Кубку Конфедераций.
По словам одного из создателей скульптуры, художника Владимира Кириленко, высота композиции составляет два метра.
«Композиция состоит из двух символов — петуха, как вестника грядущих событий, и футбольного мяча Кубка Конфедераций, который пройдет в российских городах в 2017 году. Стоя на жердочке, петух якобы охраняет футбольный мяч, созданный в форме граната, который олицетворяет долголетие и расцвет российского футбола», — рассказал художник.
Над символом работали два сочинских скульптора: Виктория и Владимир Кириленко, удостоенные награды ЮНЕСКО за эксклюзивные культурные проекты.
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