Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Курение в России и в мире: от чего нас хочет спасти Минздрав
Вылетевший в Таиланд самолет экстренно вернулся в Россию
Новое видео внучки Пугачевой
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Молодые годы. Каким был Иван IV, пока не стал Грозным?16 января 1547 года венчался на царство Иван Грозный.
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
«Это что-то новое»: Обама удивлен, что люди доверяют РФ, а не США
«Впервые столкнулись»: адмирал Британии о флоте РФ
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
18Инаугурации прошлого
15Второй зимний Московский Велопарад
12Юбилей Ренаты Литвиновой
11:53 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи открылся новый памятник, посвященный Кубку Конфедераций

В Сочи появилась скульптура «Петух, охраняющий футбольный мяч».

Скульптура посвящена предстоящему Кубку Конфедераций.

По словам одного из создателей скульптуры, художника Владимира Кириленко, высота композиции составляет два метра.

«Композиция состоит из двух символов — петуха, как вестника грядущих событий, и футбольного мяча Кубка Конфедераций, который пройдет в российских городах в 2017 году. Стоя на жердочке, петух якобы охраняет футбольный мяч, созданный в форме граната, который олицетворяет долголетие и расцвет российского футбола», — рассказал художник.

Над символом работали два сочинских скульптора: Виктория и Владимир Кириленко, удостоенные награды ЮНЕСКО за эксклюзивные культурные проекты.

«В Сочи 28 января появится еще один уникальный арт-объект. Он будет располагаться на курорте “Роза Хутор”», — рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Марин Ле Пен: всеми силами буду отстаивать Frexit
Топилин пообещал увеличение зарплат в 2017 году
Захарова сочла истерикой публикацию в CNN заявлений Трампа о РФ
Поиски пропавшего в 2014 году Boeing MH370 приостановлены
Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Российский гаджет зарядит смартфон от огня Иностранные продукты способны заряжать смартфон или планшет только 3-5 минут — пока не закипит вода. Российский аналог заряжает гаджеты столько, сколько нужно
Кино
Кустурица извинился за слезы зрителей на новом фильме с Беллуччи Знаменитый сербский режиссер извинился перед зрителями, которые «слишком много плакали» во время просмотра фильма «По Млечному пути»
Недвижимость
Москва останется без новых магазинов
Эксперты рассказали о скрытых скидках на жилье в Москве
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь