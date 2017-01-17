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11:49 (мск), источник: ИА Татар-информ

С 1 февраля дежурные группы в детсадах Татарстана становятся платными

Теперь родителям, которые работают до 18.00, придется отдельно платить за присмотр за ребенком.

(Казань, 17 января, «Татар-информ», Елена Штанько). Постановлением Управления образования исполкома Казани от 30 ноября 2016 года с 1 февраля в детских садах Татарстана отменяются группы с 12-часовым пребыванием. Теперь все дошкольные учреждения республики будут работать с 7.30 до 18.00. Но поскольку многие родители работают как минимум до 18.00, для их детей будут организованы дежурные группы, пребывание в которых будет стоить 300 рублей в месяц.

Согласно разъяснению начальника управления Ильсура Хадиуллина, которое опубликовано на страничках детсадов на портале «Электронное образование», перевод детсадов на 10,5-часовой режим работы проходит в рамках оптимизационных мероприятий в образовательных учреждениях, и платные полуторачасовые дежурные группы (утром с 7.00 до 7.30 и вечером с 18.00 до 19.00) — благо для садиков, поскольку собранные средства пойдут на улучшение бытовых условий. В документе также отмечается, что сокращение времени работы детсадов «позволит решить вопрос начинающегося дефицита педагогических кадров».

Отметим, что с 1 января в Татарстане плата за пребывание ребенка в детском саду увеличилась в среднем на 230 рублей.

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