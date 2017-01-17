С 1 февраля дежурные группы в детсадах Татарстана становятся платными
Теперь родителям, которые работают до 18.00, придется отдельно платить за присмотр за ребенком.
Теперь родителям, которые работают до 18.00, придется отдельно платить за присмотр за ребенком.
(Казань, 17 января, «Татар-информ», Елена Штанько). Постановлением Управления образования исполкома Казани от 30 ноября 2016 года с 1 февраля в детских садах Татарстана отменяются группы с 12-часовым пребыванием. Теперь все дошкольные учреждения республики будут работать с 7.30 до 18.00. Но поскольку многие родители работают как минимум до 18.00, для их детей будут организованы дежурные группы, пребывание в которых будет стоить 300 рублей в месяц.
Согласно разъяснению начальника управления Ильсура Хадиуллина, которое опубликовано на страничках детсадов на портале «Электронное образование», перевод детсадов на 10,5-часовой режим работы проходит в рамках оптимизационных мероприятий в образовательных учреждениях, и платные полуторачасовые дежурные группы (утром с 7.00 до 7.30 и вечером с 18.00 до 19.00) — благо для садиков, поскольку собранные средства пойдут на улучшение бытовых условий. В документе также отмечается, что сокращение времени работы детсадов «позволит решить вопрос начинающегося дефицита педагогических кадров».
Отметим, что с 1 января в Татарстане плата за пребывание ребенка в детском саду увеличилась в среднем на 230 рублей.